O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, lançou um duro ataque contra as Nações Unidas e afirmou hoje que a entidade deveria agradecer ao governo israelense pelo alerta sobre a evacuação de parte da Faixa de Gaza — o Exército israelense ordenou que a população deixe a região norte do território nesta sexta-feira.

O comentário revela a profunda crise que se instaurou entre o governo de Benjamin Netanyahu e a ONU, momentos antes da reunião extraordinária do Conselho de Segurança para lidar com a crise no Oriente Médio. O encontro será presidido pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira.

Por conta de uma profunda diferença de posições entre governos, a reunião será uma vez mais realizada a portas fechadas.