Hamas diz que 13 reféns foram mortos em ataques aéreos

Na última segunda-feira (9), o Hamas havia afirmado que outros quatro reféns teriam sido mortos também em ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Militares israelenses dizem ter notificado a família de 97 pessoas no país feitas reféns pelo Hamas.

As Forças de Defesa de Israel afirmam ter feito ataques aéreos contra cerca de 750 alvos pertencentes ao Hamas e outros grupos terroristas na Faixa de Gaza na madrugada de hoje. Entre os alvos bombardeados pelos aviões militares estavam 12 prédios, que eram usados para conter membros do grupo extremista, segundo o governo israelense.

Pelo menos um prédio residencial no campo de refugiados de Jabaliya, no norte de Gaza, foi atingido pelos foguetes. O ataque matou 45 pessoas, deixando dezenas de feridos, segundo a imprensa local.

O governo israelense comunicou a ONU sobre a ordem dada para os palestinos migrarem do norte para o sul da Faixa de Gaza. Um líder do Hamas disse que os palestinos não irão fazer esse deslocamento. Mais de 1 milhão de pessoas vivem no norte tornando "impossível tal movimento" segundo o porta-voz das Nações Unidas.

A ordem de evacuação desencadeou uma onda de medo, de acordo com relatos da imprensa local de dentro da Faixa de Gaza. "Isto é um caos, ninguém sabe o que fazer", disse Inas Hamdan, oficial da agência da ONU para os refugiados palestinos na Cidade de Gaza, à agência Associated Press.