Tales: Torcida deve ser pelo fim da carnificina e não por Israel ou Hamas

A polarização política existente no Brasil não deve pautar as análises sobre a guerra entre Israel e Hamas e a única torcida deveria ser pelo fim da carnificina. A avaliação é do colunista do UOL Tales Faria, em participação no UOL News.

A opinião pública tende, diante do terror que está sendo em Israel, a não ficar de nenhum dos lados. A polarização existe, mas alguns casos estão sendo punidos, como o caso do assessor do deputado que fez gracinha e foi demitido por isso. Aqui no Brasil, a tendência é nos afastarmos dessa polarização entre judeus e palestinos. Tales Faria, colunista do UOL

Tales avalia que Israel corre risco de sair "moralmente derrotado" se seguir as declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que pretende "usar toda a força de Israel para destruir o Hamas". O colunista lembrou de exemplos históricos marcantes de quem tentou fazer algo parecido e saiu derrotado, como as incursões nazistas na antiga União Soviética ou o fracasso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã.