O chanceler evitou se comprometer com a proposta russa. Mas indicou que consultas serão realizadas e que o Conselho precisa agir diante da violência. "O Brasil vai continuar a trabalhar com delegações para ter uma posição unificada dos membros", disse.

Pelo projeto russo, com o cessar-fogo estabelecido, seriam iniciadas negociações para a criação de dois estados na região - um palestino e um israelense. "Isso é o que sempre esteve previsto em resoluções", disse a delegação russa.

Ao terminar a reunião, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, explicou que Moscou não pode aceitar o imobilismo do Conselho diante da crise. "Pedimos um cessar fogo imediato e que negociações ocorram para permitir a criação de um estado palestino", disse. O que ele não cita é que, no caso da guerra na Ucrânia, é o veto russo que impede em grande parte qualquer ação do mesmo Conselho de Segurança da ONU.

Documento omite Hamas

O texto chamou a atenção dos diplomatas por não citar o Hamas, o que deixou uma parcela dos governos Ocidentais reticentes sobre dar um eventual apoio. Para os russos, o motivo da ausência da referência ao grupo palestino seria o fato de que a resolução tem como meta criar um acordo humanitário, não político.

Fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que negociações serão realizadas nas próximas horas. O encontro nesta sexta-feira durou duas horas e meia, mas sem uma definição, repetindo o mesmo cenário de um primeiro encontro realizado no último domingo.