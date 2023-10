Brasileira em Gaza interrompe entrevista após bombardeio: Não quero morrer

Não sabemos aonde ir, temos que ir para o sul mas não sabemos quem vai nos receber. Não temos o que fazer, não sei. Eu não quero morrer.

Shahed Al Banna, brasileira de 18 anos em Gaza

Shahed chorou ao relatar que a embaixada vai transferi-los para o sul da Faixa de Gaza, mas que o caminho não é seguro. "A gente não pode mais ficar aqui, vamos deixar tudo, os alimentos. Não vamos conseguir levar nada", disse.

Houve um estampido ao vivo e a jovem gritou. Ela interrompeu a entrevista, dizendo que teria que deixar o lugar naquele momento.

26 brasileiros aguardam resgate em Gaza

As fronteiras, tanto do lado israelense quanto egípcio, estão fechadas. O Itamaraty disse que as negociações com o governo do Egito estão encaminhadas para deixar que essas pessoas passem.

Um avião do governo brasileiro aguarda em Roma a autorização para pousar e resgatar essas pessoas.