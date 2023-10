Israel confirma 750 novos ataques em Gaza; campo de refugiado é atingido

Pelo menos um prédio residencial no campo de refugiados de Jabaliya, no norte de Gaza, foi atingido pelos foguetes, na madrugada desta sexta-feira (13), matando, segundo informações da imprensa local, 45 pessoas e ferindo dezenas de outras.

Um ataque aéreo atingiu a casa da família al-Shihab no centro do campo de Jabaliya, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Eyad Bozum, à Associated Press. A casa de al-Shihab estava lotada com dezenas de parentes no momento do ataque aéreo, diz Bozum. Alguns membros da família fugiram dos pesados e se refugiaram no local atacado.

Bozum diz que o número de mortos deve aumentar devido aos incessantes ataques aéreo, já que os trabalhadores da Defesa Civil ainda estavam retirando corpos dos escombros e contando os mortos.

Os militares israelenses dizem que também atingiram três agentes do Hamas responsáveis de comando militar na cidade de Gaza, de acordo com a FDI.

Outros alvos incluem túneis, complexos militares, residências de altos funcionários usadas como centros de comando militar, armazéns de armazenamento de armas e salas de comunicações.