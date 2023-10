Hezbollah diz que Israel matou um de seus combatentes, em conflito paralelo

Um combatente do Hezbollah morreu em um ataque de Israel. O movimento libanês não especificou se a vítima foi morta durante um bombardeio ou em combate. Em nota, o Hezbollah disse apenas que seu "mártir" foi abatido "por bombardeios israelenses ou em enfrentamentos" no sul do Líbano.

Mais cedo, dois civis libaneses foram mortos na mesma região. O anúncio foi feito por Mohammad Hard, prefeito de Shebaa. "Um homem e sua mulher foram mortos em sua casa por um bombardeio israelense", disse ele à AFP. O Hezbollah e o Exército israelense têm trocado disparos no sul do Líbano nos últimos dias.

Exército israelense chegou a entrar em confronto com o Hezbollah. O conflito começou depois que os libaneses disparam 30 tiros de morteiro na região da fronteira, segundo o jornal The Times of Israel. O Hezbollah reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Não há relatos de mortos ou feridos.

Israel alertou Hezbollah para não se envolver na guerra com o Hamas. O conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, disse ter avisado ao grupo libanês para não tomar medidas que possam gerar uma reação que levaria levar à "destruição" do Líbano. Ele também afirmou que as hostilidades com o Hezbollah em paralelo à guerra em Gaza "parecem estar contidas".

Contexto

Líbano e Israel são inimigos históricos. A relação entre os dois países é marcada por questões territoriais, políticas e religiosas. O Hezbollah, que surgiu na década de 1980, tem protagonizado conflitos armados com o vizinho nos últimos anos.