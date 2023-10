Região de Gaza onde brasileiros estão também é alvo de ataques de Israel

Cidade tem recebido milhares de civis após ordem de evacuação em Gaza. Israel havia estabelecido um prazo, que se encerrou às 10h (horário de Brasília), para que a população saísse da região norte da Faixa de Gaza. Muitas dessas pessoas foram para Khan Yunis, que também não escapou dos bombardeios israelenses.

Há milhares de pessoas [aqui] e milhares de outras vindo para cá após a ordem de Israel de evacuar. As duas províncias [Khan Yunis e Rafah] estão lotadas, e nós estamos simplesmente excluídos [sem comida e água] do mundo inteiro.

Youmna ElSayed, correspondente da Al Jazeera

Grupo com 22 brasileiros chegou hoje a Khan Yunis, à espera de resgate. Eles estavam abrigados em uma escola católica em Gaza, na região que deveria ser evacuada, segundo Israel. O grupo se juntou a outros brasileiros que já estavam em Khan Yunis, próximo à fronteira com o Egito, esperando para serem resgatados.

Embaixada do Brasil havia pedido que Israel não bombardeasse a região. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv enviou às Forças de Defesa de Israel a localização do prédio onde estão hospedados os brasileiros. Mais cedo, o embaixador do Brasil na Palestina, Alexandre Candea, também disse ter entrado em contato com Israel para prevenir ataques.

Nós fizemos a comunicação às Forças de Defesa de Israel sobre o nosso ônibus. O trajeto, a placa, a lista de passageiros, tudo isso. Tudo para evitar que o nosso ônibus fosse bombardeado.

Alexandre Candeas, embaixador do Brasil na Palestina

Balanço da guerra

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.