Israel diz ter matado dois líderes do Hamas responsáveis por ataques

Ali Qadi liderou o desumano e bárbaro massacre de 7 de outubro de civis em Israel. Nós acabamos de eliminá-lo. Todos os terroristas do Hamas vão encontrar o mesmo destino.

Forças de Defesa de Israel, em conta no X (antigo Twitter)

As Forças de Defesa de Israel informaram também ter matado dezenas de integrantes do grupo liderado por Qadi e outro líder do Hamas em um ataque aéreo noturno na Faixa de Gaza na madrugada de hoje. A ofensiva, que tinha como alvo um quartel-general do grupo extremista, matou Murad Abu Murad.

Apontado como chefe da formação aérea do Hamas, Murad "teve um papel importante nos ataques terroristas", segundo Israel. As forças israelenses informaram ter atingido dezenas de locais pertencentes às lideranças do Hamas em Gaza.

Mortos na guerra entre Israel e Hamas

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.

O número de mortos em Gaza não para de subir com os bombardeios israelenses. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.215 mortos até amanhã deste sábado.