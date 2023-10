A líder palestino, Lula condena 'ataque terrorista' em Israel, diz Planalto

O governo brasileiro tem feito uma força-tarefa para resgatar brasileiros em Israel e na Faixa de Gaza.

Hoje, o grupo de brasileiros abrigado na Faixa de Gaza conseguiu chegar ao sul do enclave, onde aguardarão a abertura da fronteira com o Egito para serem resgatados. O Brasil pediu a Israel que não bombardeie o local.

O teor do telefonema reforçou a posição já conhecida do governo Lula de buscar reconciliação e paz em meio aos conflitos internacionais. A conversa foi confirmada pela Palestina por meio da Agência de Notícias local.

Lula pediu apoio a Abbas para a saída de brasileiros da Faixa de Gaza, externou a preocupação com civis de Gaza e busca por ajuda humanitária.

O presidente lembrou o reconhecimento brasileiro do Estado da Palestina na conversa com Abbas, segundo o Palácio do Planalto