'Batidas no telhado': como é a técnica de Israel para evitar mortes em Gaza

Desde que o grupo extremista Hamas iniciou ataques contra Israel no último sábado (7) — com retaliação e declaração de guerra do lado israelense —, uma técnica das IDF (Forças de Defesa de Israel) parece ter sido abandonada. As informações são da CNN.

Trata-se do "toque do telhado", uma tática militar desenvolvida pela primeira vez em 2008 e que foi usada em diversos conflitos desde então para minimizar danos e, principalmente, perdas de civis.

Como funciona