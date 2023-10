Israel ataca Gaza após fim de prazo para evacuação de civis

O Exército de Israel intensificou seus ataques contra Gaza neste sábado (14), após encerrar o prazo estabelecido para a saída de civis do norte da região, no oitavo dia de conflito contra o grupo fundamentalista Hamas.

Hoje, o governo do premiê Benjamin Netanyahu havia oferecido uma nova oportunidade aos palestinos e chegou a indicar duas rotas seguras para os residentes evacuarem a região, entre 10h e 16h (hora local), de Beit Hanun, no norte de Gaza, até Khan Yunes, na área central. O prazo terminou às 10h, no horário de Brasília.

"Se você se preocupa com si mesmo e com a sua família, vá para o sul da Faixa de Gaza", apontou a publicação do porta-voz do exército israelense em árabe, Avichay Adraee. "Tenham a certeza de que os líderes do Hamas cuidaram de si próprios e estão se protegendo".