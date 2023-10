Israel evacua cidade próxima a Gaza após ataque do Hamas

Israel está evacuando a cidade de Sderot, ao sul do país, após um míssil do Hamas destruir uma casa, reportou a mídia local.

O que aconteceu

Cidade tem 30 mil habitantes e fica na fronteira com a Faixa de Gaza. Prefeito da cidade disse que o governo vai pagar ao menos uma semana de estadia para os moradores em hotéis em Eilat e Jerusalém, segundo o jornal The Times of Israel.