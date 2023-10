Justiça proíbe Trump de atacar promotores do caso sobre as eleições de 2020

A Justiça Federal dos Estados Unidos emitiu nesta segunda-feira (16) uma ordem de silêncio parcial para Donald Trump, limitando o que o ex-presidente pode dizer sobre as investigações relacionadas à suposta tentativa de interferir nas eleições de 2020.

O que aconteceu

Juíza federal emitiu ordem de silêncio para Trump. Com a restrição, o ex-presidente dos EUA está proibido de atacar publicamente promotores, funcionários do tribunal e possíveis testemunhas, por exemplo. O julgamento do caso está marcado para março de 2024.