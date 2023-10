Ajuda a Gaza fica bloqueada e Egito diz que Israel não coopera

"Há uma necessidade urgente de aliviar o sofrimento dos civis palestinos em Gaza", disse o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, aos repórteres, acrescentando que as conversas com Israel não foram frutíferas.

"Até agora, o governo israelense não se posicionou sobre a abertura da passagem de Rafah do lado de Gaza para permitir a entrada de assistência e a saída de cidadãos de outros países."

Mais de 2 milhões de habitantes de Gaza estão sitiados desde que Israel lançou um intenso bombardeio e bloqueio em retaliação a um ataque dos militantes islâmicos do Hamas.

Duas fontes de segurança egípcias disseram à Reuters que um cessar-fogo no sul de Gaza, com duração de várias horas, havia sido acordado para a manhã de segunda-feira para facilitar a ajuda e a retirada de pessoas em Rafah.

No entanto, Israel negou essa informação.

"No momento, não há trégua e ajuda humanitária em Gaza em troca da retirada de estrangeiros", disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.