Caminhões fazem fila para entrar na Faixa de Gaza com mantimentos

Mais de 200 caminhões e cerca de 3 mil toneladas de ajuda estão posicionados na passagem de Rafah ou perto dela, disse o chefe da Cruz Vermelho Khalid Zayed. No entanto, o presidente egípcio concordou em liberar apenas 20 caminhões.

Os suprimentos ficarão sob supervisão da ONU, disse o ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry, à TV Al-Arabiya.

"A ONU informou que são necessários pelo menos 100 caminhões de assistência humanitária para apoiar os milhões de civis que vivem em Gaza", disse Shaina Low, do Conselho Norueguês para os Refugiados, à BBC.

Antes da guerra, cerca de 500 caminhões entravam por dia em Gaza carregados com ajuda humanitária, combustível e outros produtos, disse Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, à BBC.

Israel disse que não impedirá entrada de ajuda

Caminhões que transportam ajuda humanitária de ONGs egípcias para os palestinos Imagem: Stringer/Reuters

Em Tel Aviv, Joe Biden se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "Diante do pedido do presidente [dos EUA, Joe] Biden, Israel não impedirá o envio de ajuda humanitária pelo Egito", indicou o gabinete do primeiro-ministro.