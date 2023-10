Biden diz que ajuda humanitária a Gaza via Egito pode começar nesta sexta

O comunicado diz que Israel "não impedirá" as entregas de alimentos, água ou medicamentos do Egito, desde que sejam limitadas a civis no sul da Faixa de Gaza e não sejam destinadas aos membros do Hamas. O declaração não fez menção ao combustível, extremamente necessário para geradores hospitalares.

EUA vetam proposta na ONU

Um veto dos Estados Unidos impediu que a ONU recomendasse uma pausa humanitária na guerra entre Israel e Hamas. Em votação do Conselho de Segurança nessa quarta-feira (18), o país foi o único a rejeitar a resolução proposta pelo Brasil.

Dos 15 países do Conselho de Segurança da ONU, 12 votaram a favor da proposta brasileira, mas o texto não foi aprovado. Como um dos cinco membros permanentes do conselho, os EUA têm poder de veto sobre qualquer resolução.

O veto dos EUA à proposta na ONU foi alvo de críticas. Além de embaixadores de países como China e Rússia, organizações como a Human Rights Watch se disseram decepcionadas com a rejeição do texto.

"Ajuda sem precedentes"

Durante a viagem, Biden reafirmou o apoio a seu principal aliado no Oriente Médio após a ofensiva do grupo extremista Hamas contra o território israelense, no último dia 7.