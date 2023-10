Notícias da guerra em Israel hoje (19/10): Veja novas atualizações e vídeos

Nesta quinta-feira (19), a guerra em Israel contra o grupo extremista Hamas chegou ao 13º dia. Durante a madrugada, as Forças de Defesa de Israel divulgaram uma declaração afirmando que Jamila al-Shanti, viúva do co-fundador do Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi, foi morta.

As FDI também confirmam a morte do chefe da ala militar do grupo Comitês de Resistência Popular de Gaza. No Brasil, o sexto avião da FAB desembarcou no Rio de Janeiro com mais uma leva de brasileiros resgatados.