Josias: Lula lamentou não poder viajar ao Egito para reunião sobre guerra

A conjuntura internacional ofereceu duas guerras para que o Lula pudesse colocar em prática seu plano de converter a política externa em joia da coroa do seu terceiro reinado. A crise entre Rússia e Ucrânia foi desperdiçada com algumas declarações até meio toscas. Deu-se algo muito diferente nesse conflito estre Hamas e Israel. O governo Lula ainda não é protagonista, mas deixou de ser figurante. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Lula retomou ritmo de trabalho e volta ao Planalto na semana que vem

Leonardo Sakamoto apurou que Lula deve voltar a trabalhar no Palácio do Planalto na próxima semana. O presidente se recupera bem de uma cirurgia no quadril, realizada no fim de setembro, e desde então tem despachado do Palácio da Alvorada. O colunista acrescentou que o petista ainda não pode viajar de avião, mas já participa ativamente de conversas com ministros e membros do governo.

Falei com assessores próximos ao Lula. Ele está andando sem ajuda de bengala ou de outro aparelho. A perspectiva é de que ele retome o trabalho presencial no Palácio do Planalto na semana que vem. Lula tem feito fisioterapia pela manhã e à tarde para o fortalecimento dos músculos. Como disse o ministro [Alexandre] Padilha, ele já retomou o ritmo de trabalho. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto: EUA e Israel anunciam migalhas a Gaza para ficarem bem no mundo

Sakamoto avaliou ainda que a abertura da passagem de Rafah para cerca de 20 caminhões que levam ajuda humanitária à Faixa de Gaza é uma medida para deixar Estados Unidos e Israel com uma imagem positiva para o resto mundo. O colunista considera o anúncio uma "migalha" perto das necessidades de uma população devastada pela guerra.