'Com vocês no momento mais sombrio', diz Rishi Sunak ao lado de Netanyahu

O primeiro-ministro do Reino Unido Rishi Sunak afirmou que apoia Israel no momento "mais sombrio" da história do país em pronunciamento ao lado de Benjamin Netanyahu. Ele está em visita a Israel nesta quinta-feira.

Estou orgulhoso em estar com você no momento mais sombrio de Israel. Como seu amigo, vou ficar com você em solidariedade, vou ficar ao lado do seu povo.

Primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em pronunciamento à imprensa

Sunak também falou que: