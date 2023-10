Sexto avião da FAB com resgatados da guerra em Israel chega ao Brasil

Mais um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que buscou brasileiros em Israel, após o início da guerra com o Hamas no sábado (7), chegou ao Brasil, pousando na madrugada de hoje no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O avião aterrissou por volta das 3h no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse é o sexto avião da FAB a buscar brasileiros em Israel, após o início da guerra com o Hamas. Neste voo embarcaram 219 passageiros.