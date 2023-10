Atos em Washington, Londres e cidades europeias pedem cessar-fogo em Gaza

Protestos que pedem por um cessar-fogo na Faixa de Gaza foram realizados hoje em cidades como Londres, Washington e Madri. Em Israel, familiares e manifestantes pedem pela liberação dos reféns do Hamas.

O que aconteceu

Em Londres, a manifestação seguiu em direção a Downing Street, onde ficam os escritórios oficiais do primeiro-ministro britânico. Os manifestantes pediam por "Palestina livre", com dezenas de bandeiras da Palestina e cartazes com os dizeres "Gaza: parem o massacre" e "Parem a ocupação".