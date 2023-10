Israel, Hamas, EUA: o que cada um exige para a Guerra acabar?

Os Estados Unidos, que estão apoiando Israel, também concordam com a destruição do Hamas, que é considerado um grupo terrorista pelo governo.

No entanto, o presidente Joe Biden tem dito que Israel deve evitar um banho de sangue e morte de civis em Gaza. O presidente estadunidense pede a abertura de corredores humanitários para a saída da população civil.

Apesar do lado humanitário, a imprensa dos Estados Unidos destaca que Biden deve continuar até o final ao lado de Israel. Ou seja, terminar a Guerra apenas com a destruição do Hamas.

Para tanto, o presidente Joe Biden quer que a Câmara aprove uma ajuda de 10 bilhões de dólares (R$ 50,5 bilhões) para Israel.