Cientistas reconstroem rosto de menina inca sacrificada há 500 anos no Peru

O trabalho foi feito com base em tomografia do corpo, estudos de DNA, características etnológicas, idade e pele. Como parte dos estudos e execução da reconstrução, foram utilizadas modernas técnicas forenses, segundo a UCSM.

A equipe internacional de arqueólogos e cientistas iniciou suas pesquisas em 2018 por meio da documentação dos corpos e objetos encontrados em Ampato (província de Caylloma), bem como nos vulcões Misti e Pichupichu (Arequipa).

Juanita foi encontrada em 1995, no topo do monte Ampato, um vulcão a 6.318 metros acima do nível do mar, na província de Caylloma. O corpo estava coberto por roupas e havia sido enterrado há 500 anos, perto da cratera do vulcão.

O corpo da jovem inca estava acompanhado por 37 objetos de cerâmica decorados com figuras geométricas. Ainda em estudo, eles poderiam representar um sistema de comunicação desenvolvido pelos Incas, segundo afirma a doutora Sylwia Siemanowska, especialista do Instituto de Arqueologia e Etnologia da Academia Polonesa e cientista do Centro de Estudos Andinos da Universidade de Varsóvia.

Esses objetos, assim como a múmia da menina, foram analisados com tecnologia 3D (tridimensional). Após uma análise tomográfica, os cientistas determinaram que a menina no momento da morte tinha entre 13 e 15 anos; esta conclusão também se baseia nas características de seus ossos.

Juanita foi sacrificada

Descobriu-se que Juanita era uma menina saudável quando foi sacrificada no ritual Capacocha, recebendo um golpe na parte occipital direita do crânio, que causou sua morte instantaneamente.