'Eixo da Resistência': por que Israel atacou Síria na guerra contra o Hamas

'Eixo da Resistência'

A Síria faz parte do chamado "Eixo da Resistência", uma rede de aliados influenciados, principalmente, pelo Irã.

O eixo é caracterizado por ser contra os EUA e Israel. Além do Irã e da Síria, fazem parte o grupo Hezbollah, do Líbano, milícias xiitas do Iraque, do Afeganistão e do Paquistão, grupos militantes palestinos e os Hutis (rebeldes do Iêmen), além do Hamas.

O Hamas e o Irã são aliados próximos. O Irã fornece apoio material, financeiro e armas ao Hamas. Eles estão ligados naquilo que chamam de '"Eixo da Resistência'", é claro, resistência ao direito do Estado de Israel de existir. Eles são parte da mesma coalizão"

MIchael Herzog, embaixador israelense nos EUA, em entrevista è CBS

Todos esses grupos recebem apoio do Irã, seja do ponto de vista econômico ou ideológico. Os iranianos, porém, negaram ter ajudado o Hamas nos ataques de outubro.

Apoio em guerra civil

A aliança do Irã é com Bashar-al-Assad, que está no poder na Síria desde 2000. O país vive uma guerra civil desde a chamada Primavera Árabe, ocorrida em 2011. Protestos de civis, reprimidos pelo regime de al-Assad, acabaram evoluindo para um conflito que envolve até mesmo o Estado Islâmico.