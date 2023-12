Dia 76 da guerra: Israel ordena novas evacuações de Khan Yunis em Gaza

Atualmente a área inclui 32 abrigos com mais de 140 mil deslocados internos, a maioria pessoas que precisaram abandonar o norte do território palestino, acrescentou o Escritório.

Israel informou hoje, quando a guerra chega ao 76º dia de conflito, ter realizado ataques aéreos contra cerca de 230 alvos do Hamas na Faixa de Gaza, e os combates intensos continuaram no norte do enclave, apesar do exército indicar que as operações estavam encerradas.

Em Jabaliya, cidade de Gaza, uma escola onde os civis estavam abrigados foi esvaziada por tropas israelenses que encontraram no seu interior várias armas pertencentes a agentes do Hamas, segundo informações do Times Of Israel.

Hamas rejeita proposta de cessar-fogo de Israel

O Hamas recusou a proposta de Israel para um cessar-fogo e não aceitará um acordo até que Israel termine a sua campanha militar em Gaza e o volume de ajuda humanitária a civis palestinianos aumente.

De acordo com relatos, a oferta israelense incluía uma semana de cessar-fogo em troca de 40 reféns, de acordo com informação do Wall Street Journal, citando fontes da inteligência egípcia.