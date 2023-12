Após anúncio de megadecreto, argentinos protestam em Buenos Aires

Não houve registro de confronto com a polícia, que acompanha os manifestantes sem intervenção. Havia um clima de tensão após o Ministério da Segurança divulgar na semana passada um decreto que permite intervenção da polícia e a identificação por meio de câmeras de segurança e drones de manifestantes que bloqueiam ruas.

De acordo com parte dos manifestantes, houve um início de confusão com um grupo que defendeu o presidente. Essas pessoas foram expulsas do protesto pela maioria, contrária ao governo.

Buenos Aires teve panelaços na noite desta quarta-feira (20) durante e após pronunciamento de Milei, que anunciou o "megadecreto" para recuperação econômica do país. Protestos foram gravados em vários bairros da capital argentina. Além do panelaço, houve buzinaço. Após a fala do presidente, que durou 15 minutos, o movimento durou mais de meia hora.

Restringir manifestação de rua

Na manhã desta quarta-feira, Milei divulgou uma foto nas redes sociais com o aviso: "Quem bloqueia, não recebe". A mensagem era uma referência ao anúncio da ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, na segunda-feira (18), que afirmou que a pasta cortará benefícios de quem participar de atos que bloqueiem vias públicas.