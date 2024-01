EUA: Quem são Nikki Haley e Ron DeSantis, oponentes de Trump nas primárias

Nikki Haley e Ron DeSantis são vistos como os nomes com maior potencial para enfrentar Donald Trump na disputa pela candidatura à Presidência pelo Partido Republicano. Hoje, nas primárias de Iowa, eles terão a primeira oportunidade de mostrar se podem ser competitivos ao popular ex-presidente.

Quem é Nikki Haley?

Haley é ex-governadora da Carolina do Sul. A republicana, de 51 anos, governou o estado do sudeste dos EUA por sete. Em sua primeira vitória, tornou-se a governadora mais jovem da história do estado.

Ela foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU no governo Trump. Com isso, se tornou uma das porta-vozes da política externa do antigo governo —como a saída dos EUA do Conselho de Direitos Humanos da organização, que criticou Trump por sua política de separar crianças dos pais na fronteira com o México, e a saída dos EUA do Acordo de Paris em 2017.