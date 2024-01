"Não há greve que nos detenha. Sindicalistas mafiosos, gerentes da pobreza, juízes cúmplices e políticos corruptos defendendo seus privilégios e resistindo a mudança escolhida pela sociedade democraticamente", disse Bullrich no X (ex-Twitter).

EL PAÍS SE HACE TRABAJANDO



Desde Flores. Todos los locales abiertos. pic.twitter.com/MyL1RuARLY -- Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

Os recuos de Milei na Lei de Bases

A Lei de Bases está em discussão em Comissões na Câmara desde o início de janeiro, bem como o Decreto de Necessidade e Urgência, vigente desde 29 de dezembro.

Com a expectativa de ter apoio do Congresso, o governo recuou em alguns artigos da lei e reformulou algumas propostas iniciais. De acordo com informações apuradas pelo UOL junto a fontes do Congresso, Milei tem a expectativa de conseguir levar o texto final da Lei de Bases à votação no plenário da Câmara amanhã (25). Mas, para isso, o governo terá que negociar com os blocos políticos.