Sebastián Piñera é velado do Chile; cerimônia é aberta ao público

Caixão foi recebido pelo presidente Gabriel Boric. Os restos mortais do ex-presidente chegaram à sede do Grupo 10 da Aeronáutica (FACh), em Santiago. O corpo foi levado de Valdivia para a capital em um voo da Força Aérea. "Hoje expressei pessoalmente minhas condolências à família e entes queridos do presidente Sebastián Piñera Echenique", escreveu Boric.

No mesmo voo estavam os quatro filhos de Piñera, alguns netos e a viúva, Cecilia Morel, casada com Piñera desde 1973. O cortejo seguiu para a sede do Congresso Nacional, local do velório do ex-presidente.

Sepultamento será em cerimônia reservada. O local do enterro não foi revelado.

Hoy le expresé personalmente mis condolencias a la familia y seres queridos del Presidente Sebastián Piñera Echenique junto a la ministra @Carolina_Toha, el canciller @AlbertoKlaveren y la ministra @Camila_Vallejo. Reitero también mi respeto a todos los chilenos y chilenas que? pic.twitter.com/WfuTAl05Nr -- Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 7, 2024

Aeronave caiu por más condições climáticas

Local do acidente passava por chuva e ventos fortes. A queda do helicóptero ocorreu em um rio em Lago Ranco, na região de Los Ríos, logo nos primeiros minutos de voo, por volta de 15h no horário local.