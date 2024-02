Venezuela: Não tenho informações, diz Lula sobre expulsão de agentes da ONU

O presidente Lula (PT) disse neste domingo (18) que não tem informações sobre o que está acontecendo na Venezuela. A declaração foi dada após ele ser questionado sobre a expulsão de agentes do escritório de Direitos Humanos da ONU no país.

O que aconteceu

"Não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela, a briga da Venezuela com a ONU", disse o presidente. Lula deu entrevista coletiva após participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia.

O presidente afirmou que poderá responder a pergunta "com precisão" após voltar ao Brasil. "[Depois que eu] tiver uma reunião com a politica externa brasileira", disse.