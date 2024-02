Fepal: Lula acertou e será o líder que não se calou diante do genocídio

O presidente Lula (PT) acertou em não se calar diante de um genocídio de Israel contra o povo palestino, disse Ualid Rabah, presidente da Fepal (Federação Árabe Palestina do Brasil), no UOL News da manhã desta segunda-feira (19). Lula comparou o ataque à Faixa de Gaza com o holocausto.

O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus.

Presidente Lula