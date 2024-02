Navalni morreu de 'causas naturais', diz laudo entregue à mãe dele

A mãe de Navalni, Lyudmila Navalnaya, pôde ver ontem o corpo do filho, quase uma semana após o anúncio da morte dele.

Ela publicou um vídeo no YouTube em que acusa o governo de Vladimir Putin de chantagem. "Eles não querem me entregar o corpo, como diz a lei", diz. "Eles querem que o enterro seja feito em segredo, sem velório. Não concordo com isso, quero que os que se importavam com ele tenham a chance de se despedir".

"Estou gravando esse vídeo porque eles começaram a me ameaçar. Eles me olharam nos olhos e disseram que, se eu não concordar com um funeral secreto, vão fazer algo com o corpo do meu filho".

Segundo ela, um investigador disse que a escolha deve ser feita sem demora. "O tempo não está do seu lado, o cadáver está se decompondo", teria dito ele.

Navalnaya pediu que os agentes do governo russo entreguem o corpo do filho. "Não estou pedindo condições especiais, eu só quero que tudo seja feito de acordo com a lei", rogou.