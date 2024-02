Não é só Alexei Navalny: outras mortes misteriosas ligadas à Rússia

Kristina Baikova

No final de junho de 2023, a executiva, vice-presidente do banco russo Loko-Bank, teria caído da janela do apartamento onde morava, no 11º andar de um prédio em Moscou. A polícia apura as circunstâncias da morte.

Pavel Antov

Um dos deputados mais ricos da Rússia morreu na Índia, em dezembro de 2022, depois de cair da sacada de um hotel de luxo. Antov tinha uma fortuna estimada em US$ 150 milhões (R$ 727 milhões) e era crítico a Putin.