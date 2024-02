Satélites em risco? O que se sabe sobre arma que EUA acusam Rússia de criar

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, reforçou na quinta (15) que "não há ameaça imediata à segurança de ninguém". Antes disso, o deputado republicano Mike Turner havia compartilhado com os membros do Congresso informações sobre uma "séria ameaça à segurança nacional", sem dar mais detalhes.

Não estamos falando de uma arma que pode ser usada para atacar pessoas ou causar destruição no planeta Terra.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional

Porém, segundo o The Economist, grande parte dessas informações iniciais é contraditória. A publicação indica a possibilidade de três opções para a arma: uma arma nuclear que ficaria no solo e é lançada apenas quando está prestes a ser utilizada para destruir satélites; uma arma nuclear que já ficaria em órbita; ou um satélite movido a energia nuclear que não seria uma bomba em si, mas usaria energia nuclear para alimentar algum outro tipo de dispositivo.

Caso seja de fato um arma nuclear baseada no espaço, a Rússia estaria violando o Tratado do Espaço Exterior, que foi assinado em 1967 por 111 Nações e regulamenta os princípios gerais das atividades espaciais. O país, porém, já tem abandonado muitos tratados da época da Guerra Fria, vendo-os como uma restrição.

Sabe-se que os russos já exploraram esse tipo de sistema. Ainda de acordo com o The Economist, um relatório sobre as capacidades globais anti-satélite publicado no ano passado pela Secure World Foundation observou que "novas evidências sugerem que a Rússia pode estar a desenvolver plataformas baseadas no espaço de alta potência para aumentar as suas plataformas terrestres existentes".

A implantação de uma arma nuclear no espaço seria um avanço significativo na tecnologia russa, aponta o The New York Times. O jornal também reforça que a Rússia vem desenvolvendo suas capacidades espaciais há décadas, enquanto os EUA experimentaram versões dessa tecnologia, mas nunca as implantaram —e também não teriam capacidade para combater tal arma.