Relógio derretido em explosão de Hiroshima é vendido por R$ 154 mil

O relógio marca o horário de 8h15, momento em que a bomba atômica foi detonada na cidade japonesa.

Um soldado britânico recuperou o aparelho nas ruínas da cidade durante uma missão, segundo o responsável por oferecer o relógio no leilão.

Outros itens também históricos também foram apresentados no leilão: uma cópia assinada de "O Livro Vermelho", do ex-líder chinês Mao Tsé-Tung , que foi vendido por US$ 250 mil; cheque assinado por George Washington, 1º presidente dos EUA, vendido por US$ 135.473; e a lista de verificação de preparação do módulo lunar Apollo 11, de Buzz Aldrin, que foi vendida por US$ 76.533.