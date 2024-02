Execução de serial killer é suspensa após equipe não achar veia do preso

Após a falha, a defesa quer interromper novas tentativas de execução de Thomas Creech. Conforme o jornal The New York Times, testemunhas disseram que os profissionais médicos usaram localizadores de veias, compressas quentes e medidores de pressão arterial para obter acesso às veias. Josh Tewalt esclareceu que a equipe médica realizou uma avaliação e acreditou que poderia estabelecer acesso a uma veia. Mas concluiu mais tarde que havia problemas de "qualidade das veias".

Josh Tewalt disse que não poderia falar sobre o que governo de Idaho faria a seguir. Embora o pelotão de fuzilamento fosse uma opção segundo a lei de Idaho, ele esclareceu que o estado ainda não tem capacidade para realizar isso. Ele acrescentou que seria necessária uma mudança na lei estadual para tornar o gás nitrogênio uma opção. "Essas são discussões que terão que acontecer nos próximos dias", afirmou ao New York Times.

Creech seria executado na Instituição de Segurança Máxima de Idaho. Horas antes, a Suprema Corte dos EUA negou o pedido para suspender a execução. A decisão foi da juíza associada da Suprema Corte, Elena Kagan. O 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA também negou o pedido no último sábado (23).

Antes da falha, o Departamento de Correções de Idaho chegou a emitir um comunicado confirmando a execução para hoje (28). "Ontem à noite, o Sr. Creech visitou sua esposa durante toda a noite. Além disso, seu conselheiro religioso passou uma hora com ele esta manhã. O Sr. Creech comeu frango frito, purê de batata com molho, milho, pãezinhos e sorvete como último lanche. O Sr. Creech permaneceu cooperativo nos dias que antecederam a execução", dizia o comunicado do departamento penitenciário.

Creech é o preso mais antigo no corredor da morte do país. Ele foi condenado por cinco assassinatos em três estados e é suspeito de envolvimento em pelo menos 12 mortes. De acordo com documentos judiciais, Creech admitiu ter matado ou participado dos assassinatos de pelo menos 26 pessoas, segundo a rede de televisão CBS News. Enquanto cumpria pena de prisão perpétua, Creech, em 1981, espancou um colega presidiário, David Jensen, com uma meia cheia de baterias, e se declarou culpado do assassinato.

Defesa pediu suspensão da execução

Os advogados de Creech entraram com uma petição para a suspensão da execução. Um dos argumentos foi que o serial killer foi condenado por um juiz, e não por um colegiado.