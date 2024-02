Funeral de Navalni será na sexta-feira em Moscou, diz equipe do opositor

A família diz que foi chantageada para aceitar um "funeral secreto". "Estou gravando esse vídeo porque eles começaram a me ameaçar. Eles me olharam nos olhos e disseram que, se eu não concordar com um funeral secreto, vão fazer algo com o corpo do meu filho", disse a mãe, em um vídeo publicado no YouTube.

A equipe de Navalni passou a oferecer uma recompensa de até 20 mil euros por detalhes sobre a morte dele. O denunciante pode obter, também, apoio para deixar a Rússia, caso deseje.

Não importa qual é o seu estatuto ou se partilha as opiniões políticas de Alexei Navalni. Existem princípios universais básicos: não se pode zombar de uma mãe e chantageá-la com o corpo do filho assassinado. Você não pode e não deve apoiar isso. Mostre humanidade, demonstre simpatia pela mãe que perdeu o filho. Não apoie a crueldade absolutamente infernal e os crimes imorais de Putin

Pedido de informações sobre morte de Alexei Navalni

