Munição polêmica e blindagem: como é o tanque dos EUA destruído pela Rússia

A Rússia afirmou nesta terça-feira (27) ter destruído um tanque Abrams no leste da Ucrânia. Uma frota de 31 exemplares do veículo foi enviada pelos EUA aos ucranianos em 2023, com a expectativa de dar um novo impulso à lenta contraofensiva sobre as tropas russas.

Como são os tanques Abrams

O modelo ganhou esse nome em homenagem ao general Creighton Abrams, comandante das forças dos EUA durante a Guerra do Vietnã.

Lançado em 1980, o Abrams já passou por várias atualizações desde então; sua última versão é o M1A2 SEPv3, lançado em 2015.