Brasil sobe tom e acusa Israel de não ter 'limite ético' em ataque em Gaza

De acordo com o governo, as aglomerações em torno dos caminhões que transportavam a ajuda humanitária "demonstram a situação desesperadora a que está submetida a população civil da Faixa de Gaza e as dificuldades para obtenção de alimentos no território".

As cenas também foram denunciadas pela ONU e geraram amplas críticas por parte de especialistas em direitos humanos.

Para Brasil, trata-se de uma "situação intolerável, que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem".

Na nota, o governo ataca abertamente o comportamento das autoridades de Israel, inclusive por conta de comentários feitos após os incidentes.

"Declarações cínicas e ofensivas às vítimas do incidente, feitas horas depois por alta autoridade do governo Netanyahu, devem ser a gota d'água para qualquer um que realmente acredite no valor da vida humana", diz.

"O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal", aponta.