Impedida de ir ao velório, viúva de Navalni faz homenagem nas redes sociais

Obrigada por seu amor, por sempre me apoiar, por me fazer rir mesmo da prisão, pelo fato de que você sempre pensou em mim. Não sei como viver sem você, mas tentarei sempre tentar me fazer feliz por você, e orgulhosa de mim. Não sei se conseguirei, mas tentarei. [...] Te amo para sempre. Descanse em paz.

Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalni

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.



Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 -- Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

O funeral

Velório começou às 14h no horário local (8h no de Brasília). Funeral aconteceu em uma igreja de Moscou.

Navalni foi enterrado duas horas depois, em um cemitério próximo. Homenagem acontece após semanas de impasse. A família de Navalni só pôde ver o corpo dele uma semana após a divulgação da morte e disse que nenhum serviço funerário queria transportar o corpo do necrotério para o velório.

Cerimônia acontece sob forte policiamento. Segundo a porta-voz de Navalni, Kira Yarmysh, há cerca de 400 mil pessoas no local. Ela não informou a origem do número, embora imagens mostrem uma longa fila em frente aos portões.