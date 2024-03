Vídeo: Rocha gigante se desprende e esmaga caminhões em rodovia no Peru

Dois caminhões ficaram destruídos após serem atingidos por uma rocha gigante que se desprendeu e rolou sobre uma rodovia no distrito de Sam Mateo, em Huanchor, no Peru, no último sábado (2).

O que aconteceu

Os caminhões foram esmagados e um terceiro veículo, que filmou a cena, também ficou parcialmente destruído. Nas imagens, é possível ver o momento em que a rocha gigante desliza pela rodovia e atinge em cheio os veículos. Também é visível a reação do motorista que está dentro do veículo que filma a cena: ao perceber o deslizamento, ele tira o cinto de segurança e pula do caminhão em movimento.

Na sequência em que a rocha maior cai, outros pedregulhos menores também se desprendem da encosta e vão em direção aos automóveis que trafegavam pela área. Os deslizamentos geraram danos à infraestrutura da rodovia, segundo informações do jornal La Republica.