Estupro na Índia: como brasileira conseguiu prova para prender criminosos

Vicente chegou a dizer que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. Eles ainda foram ameaçados com uma faca.

Brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia Imagem: Reprodução/Redes sociais

O casal ficou cheio de hematomas, e Fernanda teve o rosto muito inchado por causa do ataque. No sábado (2), ambos ficaram internados em um hospital onde receberam tratamento e depois foram direcionados, no domingo (3), para uma casa do governo local.

A lei indiana estabelece penas severas para estupro, que geralmente não permitem fiança. Um estupro, conforme o código penal indiano, deve ser punido com no mínimo 10 anos de prisão, e um estupro coletivo até com prisão perpétua.

Em 2022, a Índia teve uma média de 90 estupros diários, segundo o escritório nacional de registros criminais. No entanto, muitos desses ataques não são denunciados, devido ao estigma que as vítimas costumam sofrer e também pela falta de confiança no trabalho da polícia. Grande parte dos casos também fica parada na Justiça e não tem condenação.

*Com informações da agência EFE