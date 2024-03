Em extinção, panda-vermelho é contrabandeado em aeroporto na Tailândia

A operação foi realizada na segunda-feira (4), quando os agentes encontraram os animais, entre eles um sagui-cabeça-de-algodão, um gato pescador e um filhote de urso Sulawesi nas malas dos supostos contrabandistas. Lagartos, cobras, pássaros, esquilos e morcegos também estavam entre os animais descobertos, informou o departamento.

Imagens captadas pelos agentes da Alfândega mostram os animais aprisionados em cestos de vime, recipientes de plástico e sacos de tecido, colocados em grandes malas com rodas. As malas deveriam ser carregadas em um avião que partiria para Mumbai, na Índia.

Os indivíduos suspeitos de contrabandear os animais violaram diversas leis, incluindo a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, que regula o comércio internacional de espécies selvagens de plantas e animais.

Os suspeitos também são acusados de tentar exportar animais vivos sem declará-los, e de violar as leis de controle de doenças animais, informou a Alfândega.

Répteis, anfíbios, e até aves, como papagaios, estavam sendo contrabandeados Imagem: Reprodução/Redes Sociais/Departamento de Alfândega da Tailândia

Espécie em extinção

Nativos do leste do Himalaia e do sudoeste da China, os pandas-vermelhos estão listados como ameaçados de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. As principais ameaças à sobrevivência da espécie são a perda, degradação e fragmentação do seu habitat, consequência da exploração humana e de alterações climáticas. A caça ilegal também é outro importante fator que contribui para a diminuição da população de pandas, informa a National Geographic.