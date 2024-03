Suposto Ovni que caiu há 77 anos pode ter sido achado em lago na Noruega

O fotógrafo Rue Røstad, que participa das operações, disse que os relatos dão conta de que o Ovni parecia um foguete e fazia muito barulho. Várias investigações foram realizadas ao longo dos anos, mas todos os esforços falharam em encontrar qualquer tipo de objeto nas águas.

Agora, os pesquisadores iniciaram uma nova operação para encontrar a suposta nave. A iniciativa foi tomada depois que um sonar revelou um objeto com mais de dez metros de comprimento sob a superfície do Lago Djupsjoen.

Røstad afirma que, com o uso de um sonar, os ufólogos encontraram um objeto que mede 14 metros de comprimento por três metros de largura. Com isso, o fotógrafo está conseguindo ampliar a captação de recursos para as buscas. Após a confirmação do sonar, um documentário sobre o incidente começou a ser realizado, segundo a mídia norueguesa.

"Essa é uma das maiores operações de busca de Ovnis já vista na história da Noruega", afirma o ufólogo norueguês e membro do Centro Norueguês de Ovnis, Arnulf Loken. "É realmente muito emocionante", declarou ao jornal britânico The Sun.