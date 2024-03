Com bolsonaristas, deputado dos EUA cita Moraes e fala em 'perseguição'

O deputado norte-americano Chris Smith, presidente do Comitê Global de Direitos Humanos na Câmara dos EUA, disse, nesta terça-feira (12), que o ministro Alexandre de Moraes "governa pela Lei". Ele se reuniu com parlamentares bolsonaristas.

O que aconteceu

Em um pronunciamento em frente ao Capitólio, o republicano diz que o Brasil sofre com "violações de direitos humanos". "Cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. [...] Essas violações incluem o abuso político de procedimentos legais para perseguir a oposição política".

Smith cita nominalmente Moraes. "O que eu vejo no Brasil hoje, principalmente em investigações do juiz Alexandre de Moraes, é chamado de 'governar pela Lei', o oposto do Estado de Direito".