Ex-funcionário que denunciou Boeing é encontrado morto; polícia investiga

Em 2019, Barnett disse que a Boeing instalou deliberadamente peças defeituosas no sistema do 787 Dreamliner. A denúncia foi publicada pela BBC e pelo New York Times, e se transformou em uma batalha judicial. A empresa nega as acusações.

Barnett prestou depoimento sobre o caso na semana passada, e deveria comparecer novamente no último sábado (9), mas não apareceu. No mesmo dia, ele foi encontrado morto dentro do carro dele, no estacionamento do hotel onde estava hospedado.

A Boeing lamentou o ocorrido. "Ficamos tristes com a morte do sr. Barnett, e nossos pensamentos estão com a família e amigos dele", disseram em comunicado obtido pelo jornal The Washington Post. O UOL tenta contato com a companhia. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

O 787 é o modelo da aeronave em que 13 pessoas ficaram feridas ontem, em um voo da Latam que ia da Austrália ao Chile. Segundo a Latam, o incidente foi um "evento técnico", após "forte movimentação durante o voo". A empresa diz estar investigando o caso junto das autoridades.

A Boeing está sob os holofotes nesse ano, desde que um Boeing 737-Max da Alaska Airlines perdeu a porta em pleno voo em janeiro deste ano. Foi necessário um pouso de emergência, e ninguém ficou ferido. Os Estados Unidos proibiram novos voos com esse modelo até o fim das investigações. Nenhuma companhia usa esse avião no Brasil, informou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) à época.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.