Voo a 850km/h e canhões: como é avião que caiu após pegar fogo na Rússia

Aguenta 40 toneladas. Com o fim da União Soviética, essas aeronaves são operadas por vários países, inclusive a China. É um avião frequentemente usado para entregar maquinário pesado em áreas muito remotas. Tem capacidade para transportar cerca de 40 toneladas.

Unidades foram construídas no Uzbequistão. Cerca de 860 foram fabricados entre o início dos anos 1970 e o final dos anos 1990. Nesta época, a produção foi interrompida, segundo o site especializado FlightRadar24.

Modernizações. Em 1995, foi desenvolvida uma alteração no modelo que garantia maior alcance de voo e performance do combustível, além de melhorias nos parâmetros de sustentabilidade. Mais tarde, o Ilyushin passou a contar com motores mais silenciosos, para se adequar aos requisitos europeus de ruídos.

Versão mais recente é de 2012. O modelo atual tem 46,6 metros de comprimento, 50,5 metros de envergadura, e a altura do solo é de 14,42 metros. Os dados são da empresa russa United Aircraft Corporation, criada por Putin em 2005 e que controla a Ilyushin.

Alguns modelos são equipados com canhões. A maioria dos modelos aeronave está equipada com dois canhões de cano duplo GSh-23, informa o site Military Today. A aeronave também tem espaço suficiente para abrigar e suspender bombas de queda livre e pode receber até 225 soldados com armas pessoais.

