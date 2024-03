Biblioteca de Harvard retira pele humana encadernada em capa de livro

Segundo Harvard, a decisão de retirar ocorreu devido à 'natureza eticamente complexa das origens e da história do livro'. ''Os restos mortais devem ser tratados com dignidade'', escreveram em comunicado. Apesar disso, a administração disse continuar comprometida com a liberdade intelectual e acadêmica.

A pele está armazenada em local seguro. A biblioteca está consultando autoridades da Universidade e da França para determinar uma forma apropriada e respeitosa de depositar os restos mortais.

O livro também foi digitalizado e está disponível ao público. A versão física, sem a pele, não pode ser vista no momento, informou Harvard. Uma pesquisa também está sendo feita para descobrir quem era a paciente anônima.