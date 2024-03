'Adversário chave': por que o Estado Islâmico vê a Rússia como inimiga?

O Estado Islâmico em Khorasan (ou Isis-K, uma filial que opera na Ásia) também já atacou a embaixada russa em Cabul, capital do Afeganistão, em 2022. Depois disso, as agências de segurança russas intensificaram os seus esforços para reprimir os ecossistemas pró-Estado Islâmico —tanto na Rússia como em torno das suas fronteiras.

"Adversário-chave". Amira Jadoon, professora na Universidade Clemson, na Carolina do Sul, e coautora do livro "O Estado Islâmico no Afeganistão e no Paquistão: Alianças Estratégicas e Rivalidades", também afirmou à emissora catari que o "envolvimento da Rússia na luta global contra o Estado Islâmico e seus afiliados, especialmente através das suas operações militares na Síria e dos seus esforços para estabelecer ligações com os talibãs afegãos —rivais do Isis-K—, marca a Rússia como um adversário chave do Isis/Isis-K."

Com ataques, Estado Islâmico busca mais relevância no cenário global. "Ao dirigir sua agressão contra nações como o Irã e a Rússia, o Isis-K não só confronta 'pesos pesados', mas também sublinha a sua relevância política e alcance operacional no cenário global", continuou Jadoon.

Aproximação com o Talibã. Kugelman também destacou outro fator importante ao afirmar que o Talibã é um grande rival do Estado Islâmico, e este vê a Rússia como amiga do Talibã.

O que aconteceu

Crocus City Hall, uma casa de shows em região próxima a Moscou, foi atacada na última sexta-feira. Centenas de pessoas aguardavam uma apresentação do grupo Picnic quando o ataque começou. Os músicos da banda não ficaram feridos.